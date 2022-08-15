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Жара продлится до 20 августа

Жара продлится до 20 августа 12:14
Экология
15 августа 2022 г. 12:50
Жара продлится до 20 августа

Ожидается, что установившаяся в последнее время жаркая погода на всей территории Азербайджана, сохранится до 20 августа, после чего ослабнет благодаря умеренному юго-восточному ветру.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Было отмечено, что максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове завтра составит 35-39 градусов тепла, местами 40 градусов тепла, в районах - 35-40 градусов тепла, в Центрально-аранской зоне и Нахчыванской АР - 41-42, в горах - 27-32 градусов тепла.

14 августа температура воздуха на территории страны на 3.8 градуса превысила климатическую норму. Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 38,5, а в аранских районах - 40,3 градуса. Согласно многолетним наблюдениям, за последние годы максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована 9 августа 2017 года в 42,6 градуса.

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Версия на английском языке Hot weather to persist until August 20
Версия на азербайджанском языке İsti hava şəraiti avqustun 20-dək davam edəcək

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