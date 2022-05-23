Завтра в районах пройдут дожди

24 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

24 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, ночью и вечером местами вероятен дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16° тепла, днем-18-21° тепла. В Баку ночью будет 14-16° тепла, днем 19-21° тепла. Атмосферное давление поднимется с 749 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. В горных и предгорных районах вероятен град. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-10° тепла.