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Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди В Баку и на Абшеронском полуострове 7 октября ожидается переменная облачность.
Экология
6 октября 2022 г. 13:16
Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 7 октября ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами возможны осадки.

Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем 22-24° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 22-24° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди, временами туман. На отдельных территориях западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 13-17° тепла.

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