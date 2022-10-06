Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 7 октября ожидается переменная облачность.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами возможны осадки.
Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится умеренным северо-восточным ветром.
Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем 22-24° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 22-24° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди, временами туман. На отдельных территориях западный ветер временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 13-17° тепла.