Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 7 октября ожидается переменная облачность.

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В Баку и на Абшеронском полуострове 7 октября ожидается переменная облачность. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами возможны осадки. Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится умеренным северо-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем 22-24° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 22-24° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%. В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди, временами туман. На отдельных территориях западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 13-17° тепла. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram