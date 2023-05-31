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Завтра в районах Азербайджана ожидается 32 градуса тепла

Завтра в районах Азербайджана ожидается 32 градуса тепла Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
31 мая 2023 г. 13:10
Завтра в районах Азербайджана ожидается 32 градуса тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Время от времени будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах вероятны ливни, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных районах туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью будет 15-20°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 6-11°, днем 13-18°, местами 20-25° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 1
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlarda 32 dərəcə isti olacağı gözlənilir

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