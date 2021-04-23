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Завтра в Баку ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Завтра в Баку ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В течение дня будет дуть южный ветер, днем местами с усилением
Экология
23 апреля 2021 г. 13:07
Завтра в Баку ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в течение дня будет дуть умеренный южный ветер, днем местами с усилением.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем - 17-20 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-50%.

24 апреля в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман, умеренный западный ветер, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 11-15, днем - 22-27, в горах ночью 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 24 апреля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Национальная гидрометеорологическая служба также распространила предупреждение об изменении погодных условий.

Так, завтра днем в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление южного ветра, местами до 15-18 м/с.

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Версия на английском языке Strong wind predicted tomorrow in Baku - WARNING
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

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