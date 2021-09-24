В Баку ожидается сильный дождь, в горных районах – мокрый снег

Начиная с ночи с 25 на 26 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Начиная с ночи с 25 на 26 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами ожидаются ливни, которые днем постепенно прекратятся.

Утром 26 сентября скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с, местами – до 28-30 м/с.

В районах Азербайджана до полудня 26 сентября будут наблюдаться нестабильные погодные условия, ожидаются грозы, дожди, местами ливни, в северо-восточных районах - сильные дожди, вероятен град.

В высокогорье вероятен мокрый снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные наводнения и сели.