О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку ожидается сильный дождь, в горных районах – мокрый снег

В Баку ожидается сильный дождь, в горных районах – мокрый снег Начиная с ночи с 25 на 26 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.
Экология
24 сентября 2021 г. 14:22
В Баку ожидается сильный дождь, в горных районах – мокрый снег

Начиная с ночи с 25 на 26 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами ожидаются ливни, которые днем постепенно прекратятся.

Утром 26 сентября скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/с, порывами до 23-25 м/с, местами – до 28-30 м/с.

В районах Азербайджана до полудня 26 сентября будут наблюдаться нестабильные погодные условия, ожидаются грозы, дожди, местами ливни, в северо-восточных районах - сильные дожди, вероятен град.

В высокогорье вероятен мокрый снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные наводнения и сели.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Weather forecast for Azerbaijani capital and districts on September 25-26 announced
Версия на азербайджанском языке Bakıda intensiv yağış, dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacaq

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
ФотоПолиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
18 сентября 2021 г. 08:09
Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
ВидеоНариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
18 сентября 2021 г. 01:35
Завтра в Азербайджане открываются школы
Завтра в Азербайджане открываются школы
21 сентября 2021 г. 07:46
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
18 сентября 2021 г. 20:33
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
Контейнерные грузоперевозки в мире выросли на 323%
18 сентября 2021 г. 23:48
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
МО: Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление
МО: Информация, распространенная со стороны минобороны России, вызывает сожаление
19 сентября 2021 г. 01:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi