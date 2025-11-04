Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Завтра в Баку ожидается ливень

    Экология
    • 04 ноября, 2025
    • 13:28
    Завтра в Баку ожидается ливень

    5 ноября в Баку и регионах Азербайджана ожидаются осадки.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается ливневый дождь, ночью с 4 на 5 и утром в некоторых местах полуострова он усилится. Днем постепенно прекратится. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 9-12, днем 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

    В большинстве районов Азербайджана преимущественно будет без осадков, но в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Есть вероятность ливней, возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 16-21, в горах ночью 0-5, днем 5-9 градусов тепла.

    прогноз погоды грозы дожди ливни
