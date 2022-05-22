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Завтра в Баку ожидается дождь, а в регионах грозы

Завтра в Баку ожидается дождь, а в регионах грозы Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове переменная облачность, местами пройдут затмения.
Экология
22 мая 2022 г. 12:30
Завтра в Баку ожидается дождь, а в регионах грозы

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня преимущественно без осадков. Однако вечером местами возможны дожди.

Как передает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, во второй половине дня слабый юго-западный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 13-15° тепла, днем 20-24° тепла, в Баку ночью 13-15° тепла, днем 21-23° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, опустится с 752 до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются грозы, временами дожди. Ночью и утром туман, будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 5-8° тепла.

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