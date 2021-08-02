Завтра в Баку ожидается 38 градусов тепла

3 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

3 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове северный ветер в дневное время сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем 33-38° тепла. В Баку ночью 23-25°, днем 36-38° тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 25-30%.

На пляжах Абшерона северный ветер в дневное время сменится южным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26° тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 3 августа на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Местами туман.

Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 34-39° тепла, в горах ночью 14-18°, днем 22-27° тепла.