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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки 3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня местами ожидаются дожди.
Экология
2 декабря 2022 г. 12:42
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки

3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня местами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 7-9° тепла, ночью в Баку 5-7°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 мм до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах - снег, местами интенсивный. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 6-9° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза.

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