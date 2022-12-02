Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки

3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня местами ожидаются дожди.

https://static.report.az/photo/06480d48-7927-3a80-ab21-eb1ad182884b.jpeg https://static.report.az/photo/06480d48-7927-3a80-ab21-eb1ad182884b.jpeg

3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня местами ожидаются дожди. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 7-9° тепла, ночью в Баку 5-7°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 мм до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%. В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах - снег, местами интенсивный. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 6-9° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза. Подпишитесь на наш Telegram канал