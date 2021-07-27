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Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 июля.
Экология
27 июля 2021 г. 14:08
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, ближе к вечеру постепенно прекратятся. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-22° тепла, днем - 24-26° тепла, в Баку ночью - 20-22° тепла, днем - 24-26° тепла.

Атмосферное давление поднимется с 755 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

На пляжах Абшерона будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) – 24-25° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 28 июля на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, однако сильный северный ветер хазри может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, местами проливные, вероятен град. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 29-34°, в горах ночью - 11-16° тепла, днем до 18° тепла.

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