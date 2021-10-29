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Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо

Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 октября.
Экология
29 октября 2021 г. 13:08
Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, местами интенсивные. Ближе к вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем – 13-15° тепла. В Баку ночью – 10-12°, днем - 13-15° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 мм до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами ливни, в горных территориях вероятен снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем - 11-16° тепла, в горах ночью ожидается от 3° мороза до 2° тепла, днем – 3-6° тепла.

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