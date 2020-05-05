Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах будет туман, изморось, ближе к ночи возможен дождь, есть вероятность града. Прогнозируется юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 16-19, днем 21-26 градусов тепла. В Баку ночью будет 17-19, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 756 мм до 752 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 6 мая на Абшеронском полуострове ожидается превосходство северного ветра, что в основном благоприятно для большинства метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, переменные осадки. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, в предгорных районах есть вероятность града. Ночью и утром будет туман. Скорость восточного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 14-18, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 3-8, днем 11-16 градусов тепла.