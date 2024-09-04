О нас

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов 5 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
4 сентября 2024 г. 12:30
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов

5 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру станет умеренным.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 26-31° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем - 29-34° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 20-25° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for September 5
Версия на азербайджанском языке Sabah 34 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Экслюзивные новости

Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi