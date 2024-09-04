Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов

5 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

5 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру станет умеренным.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 26-31° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22°, днем - 29-34° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 20-25° тепла.