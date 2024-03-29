Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 25 градусов

30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Вечером в некоторых частях полуострова возможны небольшие осадки, которые местами примут интенсивный характер, возможны грозы. Ночью и утром ожидается туман. Периодически усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем - 55-65%.

30 марта в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако начиная с утренних часов в северных и западных районах местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах вероятны грозы, град, к вечеру осадки усилятся. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. В некоторых местах ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 5-10° тепла.