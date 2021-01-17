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Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки 18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, но ближе к ночи местами будет дождь и гроза.
Экология
17 января 2021 г. 11:52
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, но ближе к ночи местами будет дождь и гроза.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра утром местами будет слабый туман. Умеренный южный ветер, днем сменится северо-западным.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, а днем 55-60%.

18 января в районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами снег, грозы. Ночью и утром будет туман, западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 0-4, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 3-6 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове на фоне повышения атмосферного давления ожидается временами усиление ветра "хазри", что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Sabah şimşək çaxacaq, yağış, bəzi yerlərdə qar yağacaq

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