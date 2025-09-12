Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

В Азербайджане 13 сентября местами ожидается дождливая погода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако с полудня местами возможны осадки. Будет преобладать порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19, днем 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются осадки, гроза. В отдельных местах возможны ливни, град, в высокогорных районах мокрый снег, ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Восточный ветер на отдельных территориях временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем 22-27, в горах ночью 3-7, днем 7-12 градусов тепла.