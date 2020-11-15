Завтра в Азербайджане ожидается дождь и снег

16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.

16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова ожидаются интенсивные осадки.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-9, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 80-90 процентов.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера, в горных местностях возможен снег, ночью и утром туман.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 4 градусов мороза до 1 градусов тепла, днем 2-6 градусов тепла.