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Завтра в Азербайджане ожидается дождь и снег

Завтра в Азербайджане ожидается дождь и снег 16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.
Экология
15 ноября 2020 г. 12:34
Завтра в Азербайджане ожидается дождь и снег

16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова ожидаются интенсивные осадки.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-9, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 80-90 процентов.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера, в горных местностях возможен снег, ночью и утром туман.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 4 градусов мороза до 1 градусов тепла, днем 2-6 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah hava yağıntılı olacaq, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq

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