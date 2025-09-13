Завтра в Азербайджане будет дожливо

14 сентября в Баку и регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы.

Как сообщает Report, соответствующую информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно в первой половине дня осадки могут принять характер интенсивных ливней, возможны грозы. Ожидается сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-20 градусов, днем 20-23 градуса тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана также местами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах прогнозируются интенсивные и сильные ливни, возможно выпадение града, а в высокогорных районах - мокрого снега. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Восточный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-19 градусов, днем 20-25 градусов тепла, в горных районах ночью 4-7 градусов, днем 7-12 градусов тепла.