Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Завтра в Азербайджане будет дожливо

    Экология
    • 13 сентября, 2025
    • 12:56
    Завтра в Азербайджане будет дожливо

    14 сентября в Баку и регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы.

    Как сообщает Report, соответствующую информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно в первой половине дня осадки могут принять характер интенсивных ливней, возможны грозы. Ожидается сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-20 градусов, днем 20-23 градуса тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

    В районах Азербайджана также местами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах прогнозируются интенсивные и сильные ливни, возможно выпадение града, а в высокогорных районах - мокрого снега. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Восточный ветер местами временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 15-19 градусов, днем 20-25 градусов тепла, в горных районах ночью 4-7 градусов, днем 7-12 градусов тепла.

    прогноз погоды Баку Абшеронский полуостров дожди ветер
    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:09
    Фото

    В село Сейидбейли прибыла очередная группа жителей - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:06

    Дорожная полиция перешла на усиленный режим работы

    Происшествия
    12:59

    Иран и Азербайджан проведут перекрестные дни культуры

    Kультурная политика
    12:56

    Завтра в Азербайджане будет дожливо

    Экология
    12:53

    Скончался народный артист Гаджи Мурад Ягизаров

    Внутренняя политика
    12:52

    Известный бизнесмен "Вюсал 300" обвиняется в незаконных финансовых операциях

    Происшествия
    12:50

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие в международных религиозных мероприятиях в Астане

    Внешняя политика
    12:32

    Полиция Губы пресекла попытку выдать 15-летнюю девочку замуж

    Происшествия
    12:23

    Руководителя строительной компании разыскивают за мошенничество

    Происшествия
    Лента новостей