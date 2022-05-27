Завтра в Азербайджане будет 29 градусов тепла

28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью 13-16°, днем 20-25° тепла. В Баку ночью 14-16°, днем 23-25° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.