Завтра температура поднимется до 39 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 июня.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем - 29-34° тепла. В Баку ночью - 21-23°, днем - 31-33° тепла. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 50-55%, днем - 30-35%.

В большинстве районов Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 21-26° тепла.