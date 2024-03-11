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Завтра ожидаются дожди

Завтра ожидаются дожди 12 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
11 марта 2024 г. 12:55
Завтра ожидаются дожди

12 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах ночью и утром временами ожидается моросящий дождь.

Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 769 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются осадки, в горных районах - снег, в восточных районах, вероятно, интенсивный. В течение дня осадки постепенно будут сокращаться. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 8-13° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-3° мороза. Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут быть покрыты льдом.

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