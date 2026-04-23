Завтра ожидается 25 градусов тепла

24 апреля в Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах туман. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность - ночью 70-80%, днем 60-65%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, однако в некоторых горных и предгорных районах возможны периодические осадки. В отдельных местах ожидаются кратковременные интенсивные осадки, грозы, град, в высокогорных районах - снег и туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 13-18° тепла.