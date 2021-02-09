Завотделом: Снижение уровня воды в Куре привело к проблемам

Уровень реки Кура в Мингячевирском водохранилище был на 1 метр 16 см выше, чем в предыдущем году

"В прошлом году мы пережили сложный период в связи с водностью реки Кура. Снижение уровня воды в реке привело к определенным проблемам. В рамках принятых мер население не испытало серьезных проблем".

Как сообщает Report, об этом в ходе "экспертного часа" сказал заведующий отделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Муталлим Абдулгасанов.

По его словам, уровень реки Кура в Мингячевирском водохранилище был на 1 метр 16 см выше, чем в предыдущем году, а это означает около 5 млн кубометров воды: "С учетом наступления весеннего сезона мы ожидаем повышения уровня воды в реках. Водность реки Кура регулярно контролируется, изучается динамика реки, и меры в этом направлении продолжаются".