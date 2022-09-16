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Замминистра о пожарах, совершенных армянами в Ходжалы

Замминистра о пожарах, совершенных армянами в Ходжалы Армяне в очередной раз продемонстрировали свое двуличие и враждебность не только к человечеству, но и к природе, устроив пожары в наших горных районах в направлении Ходжалы. Как заявил Report заместитель министра экологии и природных ресурсов Вуга
Экология
16 сентября 2022 г. 10:05
Замминистра о пожарах, совершенных армянами в Ходжалы

Армяне в очередной раз продемонстрировали свое двуличие и враждебность не только к человечеству, но и к природе, устроив пожары в наших горных районах в направлении Ходжалы.

Как заявил Report заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, подобные действия не что иное, как преступление против природы, акт экологического террора.

"Невозможно без боли в сердце смотреть на эти пожары, учиненные противником. Огонь уничтожает среду обитания редких и исчезающих видов растений и животных в направлении Ходжалы, где очень богатое биологическое разнообразие. Пожар приводит к уничтожению типичных для этих мест ценных лесов, таких как дуб, бук, тополь. В целом, учиненные армянами пожары наносят непоправимый вред экосистеме, что является подтверждением враждебности армян не только к человечеству, но и к природе", - добавил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Ermənilərin Xocalıda törətdikləri yanğın təbiətə qarşı cinayət və ekoloji terror aktıdır"

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