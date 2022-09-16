Замминистра о пожарах, совершенных армянами в Ходжалы

Армяне в очередной раз продемонстрировали свое двуличие и враждебность не только к человечеству, но и к природе, устроив пожары в наших горных районах в направлении Ходжалы. Как заявил Report заместитель министра экологии и природных ресурсов Вуга

Армяне в очередной раз продемонстрировали свое двуличие и враждебность не только к человечеству, но и к природе, устроив пожары в наших горных районах в направлении Ходжалы.



Как заявил Report заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, подобные действия не что иное, как преступление против природы, акт экологического террора.



"Невозможно без боли в сердце смотреть на эти пожары, учиненные противником. Огонь уничтожает среду обитания редких и исчезающих видов растений и животных в направлении Ходжалы, где очень богатое биологическое разнообразие. Пожар приводит к уничтожению типичных для этих мест ценных лесов, таких как дуб, бук, тополь. В целом, учиненные армянами пожары наносят непоправимый вред экосистеме, что является подтверждением враждебности армян не только к человечеству, но и к природе", - добавил замминистра.