Замгенпрокурора РФ: Обеспечение экологической безопасности Каспия важно для региона

Обеспечение экологической безопасности Каспийского моря важно для региона.

Обеспечение экологической безопасности Каспийского моря важно для региона.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора России Петр Городов в ходе пятисторонней встречи представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств в Баку.

"Совместная работа прикаспийских стран в вопросе защиты моря является фактором обеспечения безопасности экономических субъектов региона",- сказал он.

Городов отметил, что развитие транспортного коридора "Север-Юг" также предполагает использование морских перевозок по Каспию.