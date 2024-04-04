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Замгенпрокурора РФ: Обеспечение экологической безопасности Каспия важно для региона

Замгенпрокурора РФ: Обеспечение экологической безопасности Каспия важно для региона Обеспечение экологической безопасности Каспийского моря важно для региона.
Экология
4 апреля 2024 г. 10:49
Замгенпрокурора РФ: Обеспечение экологической безопасности Каспия важно для региона

Обеспечение экологической безопасности Каспийского моря важно для региона.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора России Петр Городов в ходе пятисторонней встречи представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств в Баку.

"Совместная работа прикаспийских стран в вопросе защиты моря является фактором обеспечения безопасности экономических субъектов региона",- сказал он.

Городов отметил, что развитие транспортного коридора "Север-Юг" также предполагает использование морских перевозок по Каспию.

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Версия на английском языке Russian deputy prosecutor general: Ensuring environmental safety of Caspian Sea important for region
Версия на азербайджанском языке Pyotr Qorodov: Xəzər dənizinin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi region üçün vacibdir

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