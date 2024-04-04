Замгенпрокурора РФ: Обеспечение экологической безопасности Каспия важно для региона

Обеспечение экологической безопасности Каспийского моря важно для региона.
Как передает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора России Петр Городов в ходе пятисторонней встречи представителей генеральных прокуратур прикаспийских государств в Баку.
"Совместная работа прикаспийских стран в вопросе защиты моря является фактором обеспечения безопасности экономических субъектов региона",- сказал он.
Городов отметил, что развитие транспортного коридора "Север-Юг" также предполагает использование морских перевозок по Каспию.