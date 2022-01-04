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Высота волн на Нефтяных камнях достигла трех метров

Высота волн на Нефтяных камнях достигла трех метров Высота волн в Каспийском море достигала трех метров.
Экология
4 января 2022 г. 14:16
Высота волн на Нефтяных камнях достигла трех метров

Высота волн на Нефтяных камнях достигла трех метров.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

По состоянию на 13:00 4-го января на территории страны местами наблюдались осадки, в горных районах выпал снег, в отдельных местах усилился северо-западный ветер.

Высота снежного покрова в Гырызе составила 12 см, в Агдаре (Ордубад) - 8 см, в Халтане - 7 см, в Гейгеле, Губе, Лерике, Ордубаде, Гусаре - 3 см, в Шахбузе - 2 см, в Сарыбаше, Гедабеке, Алтыагадже - 1 см.

Северо-западный ветер усилился в Мингячевире до 28 м/с, в Шеки скорость ветра достигала 25 м/с, в Дашкесане, Гобустане, - 20 м/с, в Шамахе - 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 15-18 м/с.

По данным метеорологической станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспийском море достигла трех метров.

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Версия на азербайджанском языке Neft Daşlarında dalğanın hündürlüyü 3 metrə çatıb

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