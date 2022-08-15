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Воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 августа.
Экология
15 августа 2022 г. 12:48
Воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 августа.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28°, днем 35-39°, местами 40°, в Баку ночью 25-27°, днем 37-39°. Атмосферное давление достигнет 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-60%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, местами 41-42°, в горах ночью 14-19°, днем 26-31°.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 42C tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah temperatur 42 dərəcəyədək yüksələcək

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