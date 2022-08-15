Воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 августа.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 августа.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24-28°, днем 35-39°, местами 40°, в Баку ночью 25-27°, днем 37-39°. Атмосферное давление достигнет 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-60%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, местами 41-42°, в горах ночью 14-19°, днем 26-31°.