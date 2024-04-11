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Воздух в Азербайджане прогреется до 25 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 25 градусов 12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
11 апреля 2024 г. 12:43
Воздух в Азербайджане прогреется до 25 градусов

12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью местами возможны осадки. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 8-12°, днем 13-17° тепла. Атмосферное давление повысится до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном ожидается без осадков. Однако ночью на отдельных территориях вероятен дождь, в горных территориях возможен снег. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-13°, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature in Azerbaijan’s districts to reach 25°C tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 17, bölgələrdə isə 25 dərəcə isti olacaq

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