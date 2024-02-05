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Воздух в Азербайджане прогреется до 16 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 16 градусов 6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
5 февраля 2024 г. 12:56
Воздух в Азербайджане прогреется до 16 градусов

6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к вечеру местами на полуострове возможны кратковременные осадки.

Временами усиливающийся юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 9-13° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана, преимущественно в северных и западных районах, ожидаются переменные осадки, в горах выпадет снег. Временами ожидается туман, будет преобладать западный ветер с усилением на отдельных территориях.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 11-16° тепла, ночью в горах 3-8° тепла, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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