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В Азербайджане ожидается усиление ветра, пройдут сели

В Азербайджане ожидается усиление ветра, пройдут сели В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 12 мая до утра 13 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, а вечером местами на полуострове - до 20-25 м/с.
Экология
11 мая 2024 г. 16:41
В Азербайджане ожидается усиление ветра, пройдут сели

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 12 мая до утра 13 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, а вечером местами на полуострове - до 20-25 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

С вечера 12 по 13 мая ожидается кратковременный дождь. Местами на полуострове возможны интенсивные осадки и грозы.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана с полудня 12 мая до утра 15 мая вероятны кратковременные дожди. Местами в Нахчыване, Карабахе и Восточном Зангезуре, Газах-Гянджинском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском регионах возможны интенсивные осадки, грозы, град, в горных территориях - снег.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

В реках Араз и Ганых ожидается повышение уровня воды, а на ряде рек Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона пройдут кратковременные сели.

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