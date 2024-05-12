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Нестабильная погода сохранится и завтра

Нестабильная погода сохранится и завтра 13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
12 мая 2024 г. 12:59
Нестабильная погода сохранится и завтра

13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью и вечером местами возможны дожди. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 12-15° тепла, днем - 17-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливни, грозы и град, в горных районах переходящие в снег. Местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем - 17-21° тепла, в горах ночью - 2-6° тепла, днем - 6-10° тепла.

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