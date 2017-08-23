В связи с наблюдающимся в Баку пыльным туманом министерство перешло к оперативному режиму работы

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Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Департамент мониторинга окружающей среды перешел к оперативному режиму работы в связи с наблюдаемым в Баку пыльным туманом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, в связи с наблюдающимся в Баку и на Абшеронском полуострове пыльным туманом Департамент мониторинга окружающей среды каждые три часа ведет наблюдения за атмосферным воздухом.

Согласно информации из автоматических и стационарных станций измерения качества воздуха, 23 августа в 9:00 количество пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове на 20% превысило санитарную норму, в 12:00 – возросло до 32%.

Напомним, что наблюдающаяся в Баку и на Абшеронском полуострове пыль связана с заполнением в верхние слои атмосферы пыльного тумана, проникшего со стороны Туркменистана.