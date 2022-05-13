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В субботу температура воздуха повысится до 28 градусов

В субботу температура воздуха повысится до 28 градусов Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 14 мая.
Экология
13 мая 2022 г. 13:02
В субботу температура воздуха повысится до 28 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 14 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Умеренный южный ветер в течение дня временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем - 20-24° тепла, в Баку ночью - 11-13°, днем - 21-23° тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ночью и утром будет туман. Ветер западный умеренный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Şənbə günü havanın temperaturu 28 dərəcəyədək artacaq

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