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В Шеки выявлены недочеты в деревообрабатывающем цехе

В Шеки выявлены недочеты в деревообрабатывающем цехе Шеки выявлены недочеты в деревообрабатывающем цехе.
Экология
2 декабря 2022 г. 09:58
В Шеки выявлены недочеты в деревообрабатывающем цехе

Шеки выявлены недочеты в деревообрабатывающем цехе.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Было отмечено, что в ходе контрольных мероприятий, проведенных на территории села Гохмуг Шекинского района, в деревообрабатывающем цехе, принадлежащем жителю района Рамину Мусаеву, был выявлен рабочий лесной материал в объеме 51,67 м3, полученный незаконным путем. Об этом сообщил официальный представитель службы Бахруз Мухаммедов.

По данному факту был составлен акт, собранные документы были направлены в Генеральную прокуратуру.

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