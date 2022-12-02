В Шеки выявлены недочеты в деревообрабатывающем цехе

Шеки выявлены недочеты в деревообрабатывающем цехе.

Шеки выявлены недочеты в деревообрабатывающем цехе.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Было отмечено, что в ходе контрольных мероприятий, проведенных на территории села Гохмуг Шекинского района, в деревообрабатывающем цехе, принадлежащем жителю района Рамину Мусаеву, был выявлен рабочий лесной материал в объеме 51,67 м3, полученный незаконным путем. Об этом сообщил официальный представитель службы Бахруз Мухаммедов.

По данному факту был составлен акт, собранные документы были направлены в Генеральную прокуратуру.