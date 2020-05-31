В Шеки выехали специалисты из-за разгуливающего по улицам медведя

"Принимаются меры по безопасному возвращению бурого медведя в дикую природу. Специалисты уже командированы в Шеки из Баку с необходимыми транквилизаторами".
Как передает Report, об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.
По ее словам, принимаются все меры для того, чтобы обеспечить безопасность людей, но при этом, чтобы и медведь не пострадал.
"Еще раз просим граждан соблюдать осторожность, поскольку, пока медведь не возвращен в дикую природу, опасность остается", - отметила представитель министерства.