В Шеки выехали специалисты из-за разгуливающего по улицам медведя

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"Принимаются меры по безопасному возвращению бурого медведя в дикую природу. Специалисты уже командированы в Шеки из Баку с необходимыми транквилизаторами".

Как передает Report, об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

По ее словам, принимаются все меры для того, чтобы обеспечить безопасность людей, но при этом, чтобы и медведь не пострадал.

"Еще раз просим граждан соблюдать осторожность, поскольку, пока медведь не возвращен в дикую природу, опасность остается", - отметила представитель министерства.