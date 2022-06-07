В Шахдагском национальном парке на свет появился еще один детеныш зубра

У пары зубров, привезенных в Азербайджан в рамках проекта реинтродукции этого вида животных, реализуемого Общественным объединением İDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, родился еще один детеныш.

У пары зубров, привезенных в Азербайджан в рамках проекта реинтродукции этого вида животных, реализуемого Общественным объединением İDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, родился еще один детеныш.

Как передает Report, об этом сообщила представитель Cлужбы охраны биоразнообразия министерства Арзу Бабаева.

Она отметила, что число зубрят достигло 5 голов: "Рожденные до сих пор детеныши были самцами, пятая – самка. Это внесет положительный вклад в увеличение поголовья животных. Детеныш здоровый, был адаптирован к местным условиям и примкнул к стаду".

По словам представителя службы, согласно соглашению о сотрудничестве между Общественным объединением İDEA и Шахдагским национальным парком, с целью восстановления популяции вымерших зубров, их реинтродукции в природу страны и увеличения поголовья с мая 2019 года на территорию Исмаиллинского отделения Шахдагского национального парка из Европы были ввезены и выпущены в природу 12 голов, в 2020 году – еще 5 голов зубров.