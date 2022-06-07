О нас

В Шахдагском национальном парке на свет появился еще один детеныш зубра

В Шахдагском национальном парке на свет появился еще один детеныш зубра У пары зубров, привезенных в Азербайджан в рамках проекта реинтродукции этого вида животных, реализуемого Общественным объединением İDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, родился еще один детеныш.
Экология
7 июня 2022 г. 11:18
В Шахдагском национальном парке на свет появился еще один детеныш зубра

У пары зубров, привезенных в Азербайджан в рамках проекта реинтродукции этого вида животных, реализуемого Общественным объединением İDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, родился еще один детеныш.

Как передает Report, об этом сообщила представитель Cлужбы охраны биоразнообразия министерства Арзу Бабаева.

Она отметила, что число зубрят достигло 5 голов: "Рожденные до сих пор детеныши были самцами, пятая – самка. Это внесет положительный вклад в увеличение поголовья животных. Детеныш здоровый, был адаптирован к местным условиям и примкнул к стаду".

По словам представителя службы, согласно соглашению о сотрудничестве между Общественным объединением İDEA и Шахдагским национальным парком, с целью восстановления популяции вымерших зубров, их реинтродукции в природу страны и увеличения поголовья с мая 2019 года на территорию Исмаиллинского отделения Шахдагского национального парка из Европы были ввезены и выпущены в природу 12 голов, в 2020 году – еще 5 голов зубров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şahdağ Milli Parkında daha bir zubr balası dünyaya gəlib

Экслюзивные новости

Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня
Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня
7 июня 2022 г. 10:51
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
6 июня 2022 г. 11:02
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi