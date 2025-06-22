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В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни и грозы

В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни и грозы В Баку и на Абшеронском полуострове 23 июня ожидается переменная облачность, погода преимущественно без осадков.
Экология
22 июня 2025 г. 12:10
В ряде районов Азербайджана ожидаются ливни и грозы

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 июня ожидается переменная облачность, погода преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 18-20° тепла, днем - 25-29° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм ртутного столба до 757 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами прогнозируются дожди и грозы. Местами возможны ливни интенсивного характера, град. Ночью и утром ожидается слабый туман. Западный ветер периодически будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем - 25-30° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 12-17° тепла.

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