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    В оползневой зоне на Баилове начались буровые работы

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "В оползневой зоне на Баилово начались буровые работы".

    Об этом Report сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов

    По его словам, сотрудники министерства находятся на территории, идет работа: 

    "Нынешние работы – продолжение ранее проделанных работ.

    Размещенные на территории реперы и маяки показывают, что на территории нет никаких изменений, ситуация стабильна. Соответствующие госструктуры информированы о нынешнем состоянии зоны”.

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