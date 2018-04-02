В оползневой зоне на Баилове начались буровые работы

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "В оползневой зоне на Баилово начались буровые работы".

Об этом Report сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов

По его словам, сотрудники министерства находятся на территории, идет работа:

"Нынешние работы – продолжение ранее проделанных работ.

Размещенные на территории реперы и маяки показывают, что на территории нет никаких изменений, ситуация стабильна. Соответствующие госструктуры информированы о нынешнем состоянии зоны”.