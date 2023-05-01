В некоторых реках Азербайджана поднялся уровень воды

В связи с выпадением большого количества осадков в некоторых реках Азербайджана резко поднялся уровень воды.

В связи с выпадением большого количества осадков в некоторых реках Азербайджана резко поднялся уровень воды.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, в Тертере, Гёранбое, Нафталане, Гяндже и Загатале выпал сильный град: "В пункте Гырагкясямян реки Кура уровень воды поднялся на 38 см, в реке Эйричай - на 17 см, в реке Габырлы 30 апреля уровень воды поднялся на 1 метр 35 см, а сегодня - еще на 97 см".