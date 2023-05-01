О нас

В некоторых реках Азербайджана поднялся уровень воды

В некоторых реках Азербайджана поднялся уровень воды В связи с выпадением большого количества осадков в некоторых реках Азербайджана резко поднялся уровень воды.
Экология
1 мая 2023 г. 12:40
В некоторых реках Азербайджана поднялся уровень воды

В связи с выпадением большого количества осадков в некоторых реках Азербайджана резко поднялся уровень воды.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, в Тертере, Гёранбое, Нафталане, Гяндже и Загатале выпал сильный град: "В пункте Гырагкясямян реки Кура уровень воды поднялся на 38 см, в реке Эйричай - на 17 см, в реке Габырлы 30 апреля уровень воды поднялся на 1 метр 35 см, а сегодня - еще на 97 см".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar suyun səviyyəsinin kəskin artdığı ərazilər açıqlanıb

Самое читаемое

В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
ВидеоВ Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
25 апреля 2023 г. 10:09
Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi