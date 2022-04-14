В Губе прошла акция в рамках кампании «Зеленый марафон»

В рамках проводимого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон") на землях лесного фонда страны продолжаются ш

В рамках проводимого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон") на землях лесного фонда страны продолжаются широкомасштабные мероприятия по посадке деревьев и восстановлению леса.

Как передает Report, 14 апреля на территории Алпанского лесничества Губинского регионального центра лесного хозяйства с участием эковолонтеров были посажены 1650 кленов.

Кампания предусматривает посадку лесных деревьев, посев семян и проведение мероприятий по восстановлению лесов в течение весеннего и осеннего посевных сезонов на одной тысяче гектаров земель лесного фонда. Основная цель проекта – предотвратить возможные последствия сокращения площади зеленых насаждений, внести вклад в охрану окружающей среды путем поощрения посадки деревьев, а также в увеличение биоразнообразия страны, повышение информированности об охране зеленых массивов. Массовая посадка деревьев также направлена на поддержку глобальной деятельности по достижению сокращения выбросов парниковых газов, вызывающих климатические изменения.