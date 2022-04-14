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В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды

В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды В Азербайджане женщины также смогут совершать религиозные обряды.
Религия
14 апреля 2022 г. 18:44
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды

В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды.

Об этом в интервью Report заявил заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов.

По его словам, в классификации религиозных деятелей предусмотрены должности имама, заместителя имама, а также “исполнителя религиозных обрядов”, который будет выполнять религиозные обряды и церемонии: "Также будет должность “исполнительницы женских религиозных обрядов”. Предполагается, что исполнительница религиозных обрядов должна выполнять религиозные обряды и ритуалы именно для женщин".

Заместитель председателя отметил, что самое главное, чтобы эти женщины имели религиозное образование: "Речь идет не о назначении женщин имамами или заместителями имамов, а о том, что религиозными обрядами и церемониями, состоящими только из женщин, будет руководить женщина-исполнитель религиозных обрядов".

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