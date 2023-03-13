В Гаджигабуле прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В Гаджигабульском районе прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

В Гаджигабульском районе прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает аранское бюро Report , в рамках акции по обе стороны магистрали Гаджигабул-Муган было высажено по 250 сосен и кипарисов.

В мероприятии приняли участие официальные лица исполнительной власти района, руководители правоохранительных органов, председатель и волонтеры региональной организации правящей партии "Ени Азербайджан", а также жители района.

Основная цель акции - восстановить экобаланс, содействовать повышению плодородности почвы, привить людям чувство экологической культуры.