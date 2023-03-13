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В Гаджигабуле прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В Гаджигабуле прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева В Гаджигабульском районе прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.
Экология
13 марта 2023 г. 21:39
В Гаджигабуле прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В Гаджигабульском районе прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает аранское бюро Report, в рамках акции по обе стороны магистрали Гаджигабул-Муган было высажено по 250 сосен и кипарисов.

В мероприятии приняли участие официальные лица исполнительной власти района, руководители правоохранительных органов, председатель и волонтеры региональной организации правящей партии "Ени Азербайджан", а также жители района.

Основная цель акции - восстановить экобаланс, содействовать повышению плодородности почвы, привить людям чувство экологической культуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabulda Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş ağacəkmə aksiyası keçirilib

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