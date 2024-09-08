В Чехии прошедшее лето стало третьим наиболее жарким за последние 250 лет

Прошедшее лето в Чехии стало третьим наиболее жарким за всю 250-летнюю историю ежедневных метеонаблюдений в стране.

Прошедшее лето в Чехии стало третьим наиболее жарким за всю 250-летнюю историю ежедневных метеонаблюдений в стране.

Как передает Report, об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на Чешский гидрометеорологический институт.

Согласно информации, среднесуточная температура летом составила в Чехии 22,6°С. Этот показатель был выше только в 2018 и 2019 годах, когда в стране, согласно метеорологам, зарегистрировали самое жаркое лето в истории.

По статистике, в прошлом месяце среднесуточная температура воздуха в Праге составила 23,5°С. Это на 2,5°С больше среднестатистического показателя температуры воздуха в августе за последние 250 лет с момента открытия первой на ее территории метеостанции, действующей до сих пор в Праге.

Один из ведущих чешских климатологов Ондраш Пршибила, комментируя температурные рекорды минувшего лета, заявил об ускорении процесса глобального изменения климата.

"Последние летние периоды входят в число самых теплых, а лето 2024 года точно станет одним из наиболее жарких", - сказал он.

"Если говорить в глобальном масштабе, то последние два года являются особенными. Разница температур увеличивалась скачкообразно".

Тенденция к ускорению процесса глобального потепления, по его словам, вполне очевидна. Температура воздуха с 60-х годов ХХ века возрастает каждые 10 лет в среднем на 0,3°С.

"Исходя из этого можно говорить, что в 2050 году мы будем вспоминать о прошедшем лете как об одном из самых прохладных", - прогнозирует климатолог.