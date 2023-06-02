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В Баку зафиксирована 27-градусная жара - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Баку зафиксирована 27-градусная жара - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА В Баку зафиксирована 27-градусная жара, уровень воды в Куре повысился.
Экология
2 июня 2023 г. 19:43
В Баку зафиксирована 27-градусная жара - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Баку зафиксирована 27-градусная жара, уровень воды в Куре повысился.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

2 июня в Дашкесане, Балакяне, Гедабеке, Гяндже наблюдались переменные осадки и грозы.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 24-27, в низменных районах - 28-31, в горных районах 17-19 градусов тепла.

На Зардабском участке Куры уровень воды повысился на 5 см, в реке Гарасучай-Зардаб - на 3 см, в пункте Сурра - на 2 см, а на Гырагкесеменском участке Куры - на 1 см.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 27 dərəcə isti qeydə alınıb, Kürdə suyun səviyyəsi artıb - FAKTİKİ HAVA

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