В Баку прошла акция по посадке деревьев

В связи с 60-летним юбилеем президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в районе озера Ходжасан города Баку была проведена широкомасштабная акция по посадке деревьев.

В связи с 60-летним юбилеем президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в районе озера Ходжасан города Баку была проведена широкомасштабная акция по посадке деревьев.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства по развитию Медиа, общественного объединения "Развитие общества и Медиа" и представители СМИ.

Во время акции было посажено более 500 сосен и оливковых деревьев.

Исполнительный директор Агентства по развитию Медиа Ахмед Исмаилов сказал, что это их очередной проект: "Такие проекты планируется сделать регулярными. Кампания по посадке деревьев является воплощением солидарности всех медиа, государственных учреждений. Я думаю, что наши СМИ и впредь будут активными".

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев сообщил, что сегодня на площади около 75 гектаров вокруг озера Ходжасан посажены деревья, подходящие для Абшеронского климата.