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В Баку проходит мероприятие, посвященное Дню Каспия

В Баку проходит мероприятие, посвященное Дню Каспия Министерство экологии и природных ресурсов организовало в Приморском национальном парке Баку мероприятие, посвященное 12 августа - Дню Каспия.
Экология
12 августа 2024 г. 18:31
В Баку проходит мероприятие, посвященное Дню Каспия

Министерство экологии и природных ресурсов организовало в Приморском национальном парке Баку мероприятие, посвященное 12 августа - Дню Каспия.

Как сообщает Report, начальник отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов отметил значимость Каспийского моря в экосистеме региона.

По его словам, День Каспия приурочен к дате вступления в силу в 2006 году рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Муталлимов подчеркнул, что главная цель этого дня — защита морской среды, эффективное использование биоресурсов и повышение осведомленности населения.

Ежегодно в Азербайджане, с участием сотрудников министерства, общественных организаций и представителей общественности, проводятся мероприятия по уборке и благоустройству побережья Каспия.

Он также обратил внимание на изменения уровня воды в Каспийском море, вызванные изменением климата, и подчеркнул важность соблюдения санитарных норм: "Цель нынешнего мероприятия — изменить отношение к природе и усилить просветительскую работу по предотвращению загрязнения Каспия".

Кроме того, Муталлимов рассказал о регулярных экспедициях на Каспий, связанных с изучением экологического состояния моря, воздействием деятельности нефтяных платформ и биоразнообразием. В рамках мероприятия в Приморском национальном парке были представлены информационные стенды о национальных парках и демонстрировались ролики, посвященные экологическим акциям министерства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Xəzər günü ilə bağlı tədbir keçirilir

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