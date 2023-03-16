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В Баку оштрафованы владельцы известных домов торжеств

В Баку оштрафованы владельцы известных домов торжеств В ходе очередного мониторинга объектов общественного питания, домов торжеств и ресторанов, действующих в Азербайджане, были приняты правовые меры в отношении объектов общепита, выбрасывающих в воздух чрезмерное количество вредных веществ и осуществляющих
Экология
16 марта 2023 г. 10:10
В Баку оштрафованы владельцы известных домов торжеств

В ходе очередного мониторинга объектов общественного питания, домов торжеств и ресторанов, действующих в Азербайджане, были приняты правовые меры в отношении объектов общепита, выбрасывающих в воздух чрезмерное количество вредных веществ и осуществляющих деятельность с нарушением установленных норм.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

В ходе измерительных работ, проведенных посредством передвижной лаборатории, было установлено, что действующие в Баку дома торжеств Planet, Xarı bülbül, Ay işığı, Su səsi və Manisa palace выбрасывают в воздух чрезмерное количество вредных веществ.

В отношении владельцев объектов были составлены протоколы, они оштрафованы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda məşhur restoran sahibləri cərimələnib

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