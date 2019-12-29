В Азербайджанском национальном парке появились два малыша-леопарда - ВИДЕО

В Зангезурском Национальном парке имени Гасана Алиева появились два малыша-леопарда.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, видеокадры малышей были получены в ноябре-декабре 2019 года в рамках совместного проекта Министерства, Общественного объединения IDEA и Всемирного фонда дикой природы (WWF) по восстановлению численности популяции леопардов.

За последние годы на территории Зангезурского национального парка появились на свет шесть малышей-леопардов. Отрадно, что благодаря природоохранным мероприятиям в Азербайджане растет популяция леопардов.

Напомним, что в результате мониторингов, проводимых с 2012 года, в Зангезурском национальном парке были зафиксированы 13 леопардов, а в Гирканском национальном парке - 9.