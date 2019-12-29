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В Азербайджанском национальном парке появились два малыша-леопарда - ВИДЕО

​В Азербайджанском национальном парке появились два малыша-леопарда

В Зангезурском Национальном парке имени Гасана Алиева появились два малыша-леопарда. 

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, видеокадры малышей были получены в ноябре-декабре 2019 года в рамках совместного проекта Министерства, Общественного объединения IDEA и Всемирного фонда дикой природы (WWF) по восстановлению численности популяции леопардов. 

За последние годы на территории Зангезурского национального парка появились на свет шесть малышей-леопардов. Отрадно, что благодаря природоохранным мероприятиям в Азербайджане растет популяция леопардов. 

Напомним, что в результате мониторингов, проводимых с 2012 года, в Зангезурском национальном парке были зафиксированы 13 леопардов, а в Гирканском национальном парке - 9.

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