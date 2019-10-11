В Азербайджане за последние 15 лет сократились рыбные запасы.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По его словам, в последние годы принимаются более эффективные меры в связи с увеличением рыбных запасов: "Например, раньше на предприятиях по разведению рыб они выпускались в море по достижении веса 1 г. Выживание этих рыб составляло 1%. Но сейчас все иначе".

Х.Ализаде сообщил, что недавно в предприятиях по разведению рыб министерства выпустили в Куру молодняк весом 5-10 г: "Вероятность их выживания составляет 70-80%. Так, мы предпочитаем не количественный, а качественный принцип. Вероятность выживания разведенных и выпущенных рыб весом 100 граммов составляет 90-100%".

Директор департамента назвал и другие причины уменьшения запаса рыб: "Загрязнение озер и другие причины приводят к сокращению рыбных запасов. Одна из причин – человеческий фактор. Например, охотники не стреляют в зверей в определенный период, т.е. не охотятся в период размножения животных. Но рыбаки не такие. Браконьеры ловят рыбу во все сезоны. В связи с этим нужно проводить просветительские мероприятия".